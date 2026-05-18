AUTOMOBILE PCB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AUTOMOBILE PCB hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

AUTOMOBILE PCB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 59,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -86,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,88 Prozent auf 27,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,55 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at