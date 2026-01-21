|
21.01.2026 06:31:28
Automobile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Automobile hat am 19.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,84 INR gegenüber 7,41 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,00 Milliarden INR – ein Plus von 80,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Automobile 1,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
