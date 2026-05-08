Automobile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Automobile hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35,02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,65 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,17 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,71 Milliarden INR ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 114,79 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 76,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,34 Milliarden INR, während im Vorjahr 6,61 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at