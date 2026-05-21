BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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21.05.2026 15:41:16
Automobiles Alpenglühen: BMW bringt Alpina zurück
BMW Alpina feiert am Concorso d'Eleganza Villa d'Este die Weltpremiere einer Designstudie, die das legendäre Erbe der Veredelungsschmiede aus dem Allgäu würdigt. Schon nächstes Jahr soll Alpina mit einem ersten Serienmodell die Lücke zwischen den M-Modellen und Rolls-Royce schliessen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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