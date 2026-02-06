Automotive Axles: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Automotive Axles äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,68 INR, nach 26,20 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,62 Milliarden INR – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Automotive Axles 5,31 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at