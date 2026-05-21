Automotive Axles hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Automotive Axles gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,39 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,70 Prozent auf 6,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 108,77 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 102,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 21,78 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 20,78 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at