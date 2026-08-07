Automotive Axles verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Automotive Axles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 30,17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Automotive Axles 23,64 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,17 Milliarden INR – ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Automotive Axles 4,89 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at