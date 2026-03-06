Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,28 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 23,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 CAD. Im Vorjahr hatte Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units 1,47 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 101,83 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 93,88 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at