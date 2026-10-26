Automotive Stampings Assemblies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Automotive Stampings Assemblies hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,35 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Automotive Stampings Assemblies ein EPS von 2,77 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,99 Prozent auf 3,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at