Automotive Stampings Assemblies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Automotive Stampings Assemblies präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,73 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at