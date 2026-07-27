|
27.07.2026 06:31:29
Automotive Stampings Assemblies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Automotive Stampings Assemblies präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,73 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.