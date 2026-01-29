Automotive Stampings Assemblies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Automotive Stampings Assemblies ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Automotive Stampings Assemblies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 4,71 INR. Im letzten Jahr hatte Automotive Stampings Assemblies einen Gewinn von 2,25 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at