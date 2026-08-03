AutoNation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AutoNation veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,26 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,97 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at