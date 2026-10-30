AutoNation Inc. Announces Decline In Q3 Income

(RTTNews) - AutoNation Inc. (AN) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $162.3 million, or $4.87 per share. This compares with $215.1 million, or $5.65 per share, last year.

Excluding items, AutoNation Inc. reported adjusted earnings of $170.3 million or $5.11 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.4% to $7.010 billion from $7.037 billion last year.

AutoNation Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $162.3 Mln. vs. $215.1 Mln. last year. -EPS: $4.87 vs. $5.65 last year. -Revenue: $7.010 Bln vs. $7.037 Bln last year.