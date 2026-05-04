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04.05.2026 06:31:29
AutoNation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AutoNation lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
AutoNation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,45 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat AutoNation mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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