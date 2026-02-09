09.02.2026 06:31:29

AutoNation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AutoNation hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,64 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AutoNation im vergangenen Quartal 6,93 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AutoNation 7,21 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,89 USD sowie einen Umsatz von 7,20 Milliarden USD prognostiziert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,04 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 27,63 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte AutoNation einen Umsatz von 26,77 Milliarden USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,03 USD und einem Umsatz von 27,88 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

