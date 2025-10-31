AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
|
31.10.2025 18:38:13
AutoNation Steps Up Capital Returns With New $1 Billion Buyback Plan
This article AutoNation Steps Up Capital Returns With New $1 Billion Buyback Plan originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AutoNation Inc.mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: AutoNation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: AutoNation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)