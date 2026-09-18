AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
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18.09.2026 18:37:22
AutoNation Stock Slides as Softer Q3 Outlook Raises Margin Concerns
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