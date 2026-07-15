Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Autonomes Fahren
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15.07.2026 13:17:00
Autonome Fahrten bei VW-Tochter Moia: Aktie gibt trotzdem nach
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, autonomes Fahren leiste einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen. "Hier in Hamburg wird es Schritt für Schritt Realität."
Das Angebot befindet sich in einer Testphase, in der Fahrten den Angaben zufolge kostenfrei sind. Ein Sicherheitsfahrer sitzt im Fahrzeug. Moia will bis zu zehn Busse einsetzen. Die Fahrten sollen zunächst in Teilen von Winterhude, Barmbek und Wandsbek angeboten werden.
Mehrere Projekte zum autonomen Fahrenn
In Hamburg gibt es mehrere Projekte zum autonomen Fahren. Die Busanbieter Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein arbeiten an ähnlichen Angeboten. Freenow will autonome Taxis einführen.
Die Hamburger Verkehrsbehörde hatte 2023 angekündigt, dass bis 2030 in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein sollen. Einem Bericht der "Welt" zufolge geht die Behörde aber inzwischen davon aus, dass es nur einige Hundert werden.
Moia hatte ursprünglich angekündigt, von Mitte 2025 an autonome Fahrten mit Passagieren anbieten zu wollen. Ein Unternehmenssprecher sagte, es habe schon Fahrten gegeben, allerdings sei das Angebot zuvor nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.
Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,08 Prozent höher bei 71,94 Euro.
/lkm/DP/zb
HAMBURG (dpa-AFX)
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15.07.26