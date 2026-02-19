KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.02.2026 14:54:00
Autonome Fahrzeuge: Bei unsicheren Sensordaten drückt KI aufs Bremspedal
Sind die Sensoren autonomer Fahrzeuge gestört, treffen ihre KI-Systeme Fehlentscheidungen. Wissenschaftler aus Magdeburg wollen eine Lösung gefunden haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!