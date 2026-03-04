Autonome VW-Busse: Serienproduktion in Hannover ab 2027

HANNOVER (dpa-AFX) - Das Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Werk in Hannover steht nach 70 Jahren mit Millionen Nutzfahrzeugen vor einem wichtigen Schritt bei der Produktion vollautonom fahrender Busse. "Das 1956 gegründete Werk wird in diesem Jahr sein elfmillionstes Fahrzeug produzieren", sagte Vorstandschef Oliver Blume. Ab 2027 werde die Serienproduktion des ID. Buzz AD - des ersten vollautonomen Serienfahrzeugs Europas - starten, kündigte Blume an.

Im Werk laufe bereits die Vorserienproduktion des vollautonomen Bullis an, was aus VW-Sicht den nächsten Schritt auf dem Weg zur Industrialisierung autonomer Mobilität in Europa markiere. Im Jahresverlauf werde die Vorserienproduktion in Hannover auf rund 500 Fahrzeuge hochgefahren, die für verschiedene Projekte in Europa und den USA vorgesehen sei, kündige die VW-Marke an.

Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert am kommenden Sonntag (8. März) "70 Jahre Werk Hannover". An dem Tag startete 1956 die Produktion des Transporters T1 im heutigen Stammwerk. Nach Konzernangaben arbeiten aktuell rund 11.000 Menschen für die Nutzfahrzeuge auf dem etwa 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände.