Pony AI Aktie
WKN DE: A40VVU / ISIN: US7329081084
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26.03.2026 17:28:00
Autonomes Fahren: Pony.ai bringt Robotaxis nach Zagreb
Welche Stadt im Europa bekommt die ersten Robotaxis? Pony.ai, Verne und Uber behaupten, es sei die kroatische Hauptstadt Zagreb.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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