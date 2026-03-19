Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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19.03.2026 15:45:00

Autonomes Fahren: Uber baut Partnerschaft mit Tesla-Rivalen Rivian aus

Uber investiert Milliarden in Rivian, um bis 2031 eine Flotte autonomer R2-Modelle aufzubauen. Die Kooperation zielt auf bis zu 50.000 Robotaxis ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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