Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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19.03.2026 15:45:00
Autonomes Fahren: Uber baut Partnerschaft mit Tesla-Rivalen Rivian aus
Uber investiert Milliarden in Rivian, um bis 2031 eine Flotte autonomer R2-Modelle aufzubauen. Die Kooperation zielt auf bis zu 50.000 Robotaxis ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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