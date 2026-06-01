Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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01.06.2026 11:16:00
Autonomes Fahren: Uber und Autobrains erproben selbst fahrende Taxis in München
Für Mobilitätsanbieter wie Uber birgt das autonome Fahren riesiges Einsparpotenzial bei den Personalkosten. In München will das Unternehmen nun selbst fahrende Fahrzeuge testen – zusammen mit einer israelischen KI-Firma.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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