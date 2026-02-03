Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.02.2026 07:07:00
Autonomes Fahren: Waymo sammelt weitere 16 Milliarden Dollar für Robotaxis ein
Die Google-Schwester Waymo investiert kräftig, um sich ihren Vorsprung bei selbstfahrenden Autos zu erhalten. Zuvor hatten Tesla und Nvidia eigene umfassende Robotaxi-Pläne vorgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
