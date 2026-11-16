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16.11.2026 06:31:29
Autonomous Control Systems Laboratory hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Autonomous Control Systems Laboratory hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Autonomous Control Systems Laboratory -46,010 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Autonomous Control Systems Laboratory im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 138,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 646,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 270,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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