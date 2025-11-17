Autonomous Control Systems Laboratory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Autonomous Control Systems Laboratory gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 46,01 JPY. Im Vorjahresquartal waren -43,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 246,16 Prozent auf 270,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at