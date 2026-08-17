Autonomous Control Systems Laboratory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Autonomous Control Systems Laboratory hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,660 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Autonomous Control Systems Laboratory 1,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 272,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 275,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at