Autor Rushdie in Frankfurt - Buchmesse öffnet für Lesepublikum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der diesjährige Friedenspreisträger Salman Rushdie wird am Freitag (10.00 Uhr) auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Pressekonferenz dürften enorm sein, denn der indisch-britische Autor war nach jahrelanger Verfolgung durch islamische Extremisten 2022 bei einem Attentat schwer verletzt worden. Am Sonntag erhält der 76-Jährige in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Nach zwei Fachbesuchertagen können am Freitag dann auch Privatbesucher auf das Gelände. Um 14.00 Uhr öffnet die Buchmesse ihre Tore für das Lesepublikum. Am Nachmittag steht außerdem ein Gespräch von Buchmesse-Chef Juergen Boos mit dem Präsidenten des europäischen Fußballverbandes UEFA, Aleksander Ceferin, auf dem Programm. Zudem wird der Jugendliteraturpreis vergeben./DP/jha/