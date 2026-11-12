AUTOSERVER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AUTOSERVER hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,16 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at