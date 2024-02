AutoStore legte Quartalsergebnis vor

AutoStore hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,011 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,008 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 641,62 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at