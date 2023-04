Autoverband VDA erwartet über 1 Million in Deutschland gebaute E-Autos

BERLIN (Dow Jones)--Mit deutlich mehr als 1 Million neuer in Deutschland gebauter E-Autos rechnet der Branchenverband VDA. Er rechnet mit einem neuen Jahresrekord bei der Produktion, berichtet das Branchenmagazin "Automobilwoche". "Wir gehen davon aus, dass die Inlandsproduktion elektrisch angetriebener Pkw um 50 Prozent auf 1,33 Millionen Einheiten ansteigt, davon 980.000 rein batterieelektrische Autos", kündigte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), in der Automobilwoche an.

Gründe für den Produktionshochlauf seien Produktionsstätten mit steigender Fertigung wie beim US-Hersteller Tesla in Grünheide oder Mercedes-Benz in Bremen sowie neue E-Modelle. Deutsche Käufer gehen indes zurück: Nachfrageseitiger Treiber sei der Export, so die VDA-Präsidentin: "Aus dem Inland kommen wegen der zu Jahresanfang teilweise reduzierten Förderung dagegen weniger Impulse".

Im Jahr 2022 waren noch 885.000 Elektro-Pkw in Deutschland vom Band gelaufen, davon waren 300.000 Plug-in-Hybride. Die Produktion rein batterieelektrischer Autos zieht damit gegenüber dem Vorjahr um 68 Prozent an. Rund 3 von 4 in Deutschland hergestellten Elektro-Pkws sind somit rein elektrisch motorisiert. Die Produktion von Plug-in-Hybriden sinkt dagegen um 50.000 Einheiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2023 07:28 ET (11:28 GMT)