AutoWallis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AutoWallis präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,12 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AutoWallis 2,54 HUF je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117,81 Milliarden HUF, während im Vorjahreszeitraum 96,08 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.

