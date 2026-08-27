AutoWallis veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoWallis hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,27 HUF. Im letzten Jahr hatte AutoWallis einen Gewinn von 3,38 HUF je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 115,10 Milliarden HUF, gegenüber 128,16 Milliarden HUF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,19 Prozent präsentiert.

Experten hatten einen Gewinn von 1,28 HUF je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 115,10 Milliarden HUF erwartet.

Redaktion finanzen.at