AUTOWAVE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AUTOWAVE hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 14,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AUTOWAVE noch ein Gewinn pro Aktie von 5,74 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AUTOWAVE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 30,56 JPY gegenüber 18,60 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at