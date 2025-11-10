AUTOWAVE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AUTOWAVE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,66 JPY gegenüber 3,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AUTOWAVE 2,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at