AUTOWAVE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AUTOWAVE hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 JPY gegenüber 3,66 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,53 Milliarden JPY gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at