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17.08.2026 06:31:29
AUTOWAVE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AUTOWAVE veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 3,10 JPY. Im letzten Jahr hatte AUTOWAVE einen Gewinn von 3,38 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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