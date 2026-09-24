Autozone: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Autozone hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 78,59 CAD, nach 66,84 CAD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Autozone 9,25 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,57 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 211,51 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 202,19 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Autozone im vergangenen Geschäftsjahr 28,20 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Autozone 26,43 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at