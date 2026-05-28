AutoZone Aktie

AutoZone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881531 / ISIN: US0533321024

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28.05.2026 10:05:00

AutoZone Fell Short of Wall Street's Expectations. Should You Buy the Dip?

Wall Street wasn't exactly happy with AutoZone's (NYSE: AZO) latest quarterly earnings. The stock initially dipped 9% on the close miss, but has since rebounded slightly as of this writing. Analysts' disappointment in the quarter really doesn't tell the whole story. So should investors buy this dip? Let's have a look. The auto parts retailer reported sales of $4.84 billion in the fiscal third quarter of 2026, slightly lower than analyst estimates of $4.87 billion. This is what triggered the decline in stock price, but it is likely an overreaction. Same-store sales were up 5.5% year over year, and earnings per share hit $38.07. AutoZone is also generating substantial cash flow. The company is expanding steadily and now has 7,856 locations, adding 340 stores in the past year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
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