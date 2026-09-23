AutoZone legte Quartalsergebnis vor

AutoZone hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,64 Prozent auf 6,59 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 53,65 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,67 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 152,55 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 144,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,39 Prozent auf 20,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 150,44 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 20,42 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at