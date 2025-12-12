AutoZone präsentierte Quartalsergebnisse

AutoZone lud am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,52 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 4,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at