AutoZone stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AutoZone hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte AutoZone 28,29 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat AutoZone mit einem Umsatz von insgesamt 4,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at