|
06.03.2026 06:31:28
Autozone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Autozone hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Autozone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,99 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,46 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,88 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 5,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.