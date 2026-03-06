Autozone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Autozone hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Autozone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,99 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,46 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,88 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 5,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at