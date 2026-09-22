AutoZone Stock Rises 5% Over Q4 Earnings Increase

(RTTNews) - AutoZone, Inc. (AZO) is up 4.99 percent, gaining $140.13 to $2,943.38 on Tuesday. The move comes after the auto-parts retailer reported fourth-quarter earnings of $931.587 million, or $56.05 per share, compared with $836.951 million, or $48.71 per share, a year earlier.

AutoZone is currently trading at $2,943.38, up from the previous close of $2,803.25 after opening at $2,894.25 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $2,844.80 and $2,998.00 during the session, with trading volume at 210,135 shares versus average volume of 297,350.

Fourth-quarter revenue rose 5.6 percent to $6.594 billion from $6.242 billion in the same period last year. Net income increased by approximately $94.64 million, while earnings per share rose $7.34 from the prior-year quarter. AutoZone shares have traded between $2,796.85 and $4,332.68 over the past 52 weeks.