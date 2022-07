Autozulassungen in Großbritannien brechen im Juni fast um ein Viertel ein

Von Steve Goldstein

LONDON (Dow Jones)--Der Automarkt in Großbritannien hat den schlechtesten Juni seit 26 Jahren hinter sich. Wie der Herstellerverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) mitteilte, wurden im vergangenen Monat mit 140.958 Fahrzeugen 24 Prozent weniger zugelassen als im Juni 2021. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr gingen die Zulassungen um 12 Prozent zurück. Die SMMT führte den jüngsten Einbruch in erster Linie auf die anhaltenden Lieferkettenprobleme zurück, die durch die coronabedingten Lockdowns in China noch verschärft wurden.

Ein Lichtblick waren hingegen batterieelektrische Fahrzeuge: Hier legten die Zulassungen im Juni um 15 Prozent und in den ersten sechs Monaten sogar um 56 Prozent zu. "Angesichts der steigenden Kraftstoffkosten macht der Umstieg auf ein Elektroauto immer mehr Sinn, und die Industrie arbeitet hart daran, das Angebot zu verbessern und die Auslieferung dieser neuen Technologien angesichts der Einsparungen, die sie den Autofahrern ermöglichen, zu priorisieren", sagte SMMT-Chef Mike Hawes.

Die meistverkauften Fahrzeuge im Juni waren der Vauxhall Corsa von Stellantis, das Model Y von Tesla und der Mini von BMW.

