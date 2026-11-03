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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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03.11.2026 08:22:19

Autozulieferer Schaeffler streicht erneut Tausende Jobs und schließt Standorte in Deutschland

Autozulieferer reagiert auf schwaches Marktumfeld mit drastischem Sparplan – 2660 der weltweit 3460 gestrichenen Stellen entfallen auf DeutschlandWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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