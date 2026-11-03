Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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03.11.2026 08:22:19
Autozulieferer Schaeffler streicht erneut Tausende Jobs und schließt Standorte in Deutschland
Autozulieferer reagiert auf schwaches Marktumfeld mit drastischem Sparplan – 2660 der weltweit 3460 gestrichenen Stellen entfallen auf DeutschlandWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Schaeffler AG
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.11.26
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03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 3: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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|13.10.26
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