Avadel Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Avadel Pharmaceuticals hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 77,5 Millionen USD gegenüber 50,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

