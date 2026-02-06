|
06.02.2026 06:31:28
Avadh Sugar Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avadh Sugar Energy hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Avadh Sugar Energy 3,37 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,17 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,38 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
