Avadh Sugar Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avadh Sugar Energy veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avadh Sugar Energy im vergangenen Quartal 6,71 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avadh Sugar Energy 6,79 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,63 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Avadh Sugar Energy 43,93 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 26,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at