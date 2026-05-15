15.05.2026 06:31:29

Avadh Sugar Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avadh Sugar Energy veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avadh Sugar Energy im vergangenen Quartal 6,71 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avadh Sugar Energy 6,79 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,63 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Avadh Sugar Energy 43,93 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 26,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen