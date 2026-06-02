Available Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Available Finance hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,42 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,71 Prozent auf 1,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 105,22 INR gegenüber 102,13 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,05 Millionen INR gegenüber 5,67 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at